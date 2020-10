Previste forti piogge sul Vco da domani

Luca Sergio di MeteoLive Vco segnala che: «Ottobre vuole partire come nelle migliori tradizioni, acqua a volontà. Pieno di neve sulle Alpi. Il tempo si guasterà nel fine settimana, secondo le ultimissime uscite si prevede un possibile severo maltempo, GFS, come da immagine, paventa l’ipotesi di pioggia forte per più ore a partire da venerdì 2 ottobre intorno alle ore 12. Prevista davvero molta acqua tra venerdì sera e sabato a mezzogiorno. Il maltempo, potrebbe interessare anche il fine settimana».

Dal canto suo Arpa Piemonte segnala: venerdì 2 ottobre, quota neve al mattino sui 2500 m, in rialzo fino a 2900-3000 m a fine giornata. Zero termico: in aumento sui 3200-3300 metri.