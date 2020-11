Primo giorno di lockdown a Domo FOTO

Primo giorno di lockdown a Domodossola. A differenza del lockdown di marzo ed aprile però la città non è apparsa deserta. Durante la mattina e il pomeriggio nelle vie e nelle piazze del centro si potevano incontrare diverse persone.

Plausibile, vista l'apertura delle scuole elementari e delle prime medie, così come l'apertura di diverse attività, tra farmacie, alimentari e qualche categoria di negozi, come quelli per bambini, le ferramente o i negozi di attrezzature sportive.

Diversi bar e ristoranti hanno aperto le saracinesche offrendo i loro servizi di asporto.

Nessuna particolare problematica durante i controlli giornalieri delle diverse forze dell'ordine.

La città all'imbrunire è però tornata a svuotarsi, con pochissime persone che facevano ritorno a casa dopo il lavoro.

La speranza è che si possa tornare ad una sorta di normalità nel breve in questo surreale 2020. La data da segnare sul calendario è quella del 20 novembre: tra 14 giorni un nuovo monitoraggio decreterà se il Piemonte e quindi Domodossola avranno segnali di miglioramento tali da permettere la riapertura di qualcosa, gradualmente.