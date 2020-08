Protesta Trocadero, dj Tanza: “In attesa che il Ministro Patuanelli legga la mia mail”

Potrebbe essere in dirittura d’arrivo la vicenda che ha visto protagonista il noto dj domese Tiziano “Tanza” Tanzarella. Chiuso nella sua discoteca “ Trocadero” da lunedì 24 agosto in segno di protesta in seguito all’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, Tanza sembra stia per raggiungere il traguardo auspicato.

Questa mattina, dopo una telefonata con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, Tanzarella si è messo in contatto con il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli tramite mail. “È previsto un tavolo con il nostro sindacato i primi di settembre. Hanno aspettato l’esito del ricorso al Tar, poi respinto, per potersi riunire e decidere sul da farsi. Nel momento in cui riceverò la notifica di lettura della mia mail, potrò tornare a casa. Significherà infatti che ho raggiunto il mio obiettivo: porre a chi di dovere la mia situazione e la problematica di tutti i gestori delle discoteche”.

In attesa di tale esito, Tiziano Tanza Tanzarella continua a vivere nella consolle della sua discoteca, dalla quale trasmette in diretta 24 ore su 24.