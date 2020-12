Provincia, coi canoni idrici saldate le fatture fino al 30 ottobre 2020

Continua il percorso di risanamento finanziario e di ripresa delle attività dell'ente provinciale. Nei giorni scorsi la Regione Piemonte ha trasferito una prima parte dei proventi derivanti dai canoni idrici che hanno permesso alla Provincia di liquidare tutte le fatture giacenti fino al 30 ottobre 2020, si tratta di 194 fatture per un totale di 3 milioni e 340 mila euro.

“Un ulteriore boccata di ossigeno per molte imprese, fornitori, artigiani e professionisti che speriamo possa contribuire a superare il grave momento di difficoltà economica causata dal Covid” dichiarano il Presidente Arturo Lincio ed il consigliere delegato al Bilancio Giandomenico Albertella.

Le fatture pagate nel 2020 per beni e servizi ammontano a 8.842.737,86 euro, ovvero il 48,82% in più rispetto al 2018 (euro 4.525.861,36)ed il 34,41% in più rispetto al 2019 (euro 5.799.561,15)

Mentre la somma pagata per le fatture nell'anno che sta per concludersi per lavori pubblici eseguiti dalla Provincia è stata di 7.631.184,65 euro, + 79,44% rispetto al 2018 (1.569.117,30 euro) e + 58,27% rispetto al 2019 (3.184.727,99 euro).