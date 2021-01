"Quello montano non è un turismo di serie B, subito i ristori"

"Quello montano non è un turismo di serie B, è la leva principale dell'economia di tante Regioni, come il Piemonte". Il governatore Alberto Cirio, intervenendo a Rainews24, ha invitato il governo a dare "certezze sui ristori se si immagina che lo sci non possa ancora ripartire".

Poi Cirio ha aggiunto che , ad oggi, "non abbiamo certezza di come il governo intenda ristorare questa parte di turismo e, non me ne vogliamo gli amici del turismo balneare, non si tratta di un settore di categoria inferiore", ha detto, difendendo le peculiarità del Piemonte.

Poi il Presidente della Regione ha parlato della situazione politica nazionale, prendendo le distanze da certi atteggiamenti: "Faccio il governatore e ogni giorno mi rapporto con tanti sindaci e cittadini: non c'è una persona che mi chieda che fine farà il governo. È una situazione surreale, sarebbe importante che qualcuno a Roma facesse un bagno di realtà: alla gente interessa soltanto il futuro del Paese".