Regione, anche la Lega chiede che l'asse del Sempione venga inserito nelle opere della Cig Torino-Lione

Anche il Gruppo Lega Salvini del Piemonte si associa alla richiesta fatta dal presidente della Provincia del Vco Arturo Lincio per chiedere formalmente che l'asse del Sempione, come avvenuto per il Colle del Tenda verso la Francia, venga inserito nei piani del Cig, la Commissione intergovernativa per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

“Il Sempione - spiega Alberto Preioni, presidente gruppo Lega Salvini Piemonte - è un'opera strategica che unisce interessi sia di parte italiana sia di parte svizzera. Entrambi i paesi, infatti, utilizzano quel corridoio internazionale e alpino per il trasporto delle merci nel nord dell'Europa e nella Mitteleuropa. L’asse logistica del Sempione riveste, dunque, grande importanza per l'economia del Piemonte e non soltanto.

Alla giunta e al governatore Cirio - dice Preioni - chiediamo pertanto di collaborare e unire le forze per ottenere un risultato, l'inserimento del Sempione nelle opere del Cig, che porterebbe enormi vantaggi a tutti dando prospettiva e futuro alla nostra regione. La sfida da vincere - conclude Preioni - è quella di creare infrastrutture capaci di generare posti di lavoro, limitando al contempo il trasporto su gomma”.