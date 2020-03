Regione, annullate le sedute d'aula di domani e delle commissioni permanenti già convocate

La seduta del Consiglio regionale del Piemonte convocata per martedì 10 marzo e che doveva principalmente esaminare il Documento di economia e finanza regionale ( Defr) 2020-22 è stata annullata. Stessa decisione è stata presa per gli altri organi collegiali convocati, la Commissione Bilancio e la Commissione consultiva per le nomine.

Lo stop alla attività degli organi istituzionali deriva dalla applicazione delle misure urgenti stabilite dal Consiglio dei ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Convid19.