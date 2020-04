Regione, 5 Stelle chiedono tamponi per i vigili del fuoco

“Tamponi per i componenti del corpo dei Vigili del Fuoco, il Piemonte prenda esempio dalla Regione Toscana” è quanto chiedono Sean Sacco e Sarah Disabato, Consiglieri regionali M5S Piemonte

“In Commissione sanità abbiamo chiesto all'assessore Icardi come intenda monitorare gli infetti fra i lavoratori esposti fra cui i Vigili del fuoco sia nella fase emergenziale che, soprattutto, nel periodo di convivenza con il virus.

È doveroso che anche in Piemonte venga emessa un'ordinanza come quella adottata in Toscana che prevede di “eseguire i test in ragione del maggior rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica” per gli appartenenti ai Vigili del Fuoco.

Abbiamo portato questa richiesta in Commissione regionale sanità anche in seguito alle denunce di tutte le principali sigle sindacali dei Vigili del Fuoco operanti in Piemonte che hanno denunciato 'casi di positività in alcuni comandi provinciali".

"Tutti questi operatori – è la condivisibile riflessione dei sindacati dei Vigili del Fuoco - ciascuno nel proprio ruolo, garantiscono il soccorso e la sicurezza della popolazione avendo necessariamente numerosi contatti con i cittadini e con i colleghi stessi. È di tutta evidenza la necessità di preservare l’apparato del Soccorso e della Sicurezza pubblica.

Attendiamo risposte da parte dell'assessore Icardi e continueremo a chiederle nel caso in cui non pervenissero” così Sacco e Disabato.