Regione, M5S: “Numeri certificano che la legge regionale di contrasto al gioco d’azzardo funziona”

“Dopo l’Ires, anche la Regione Piemonte, attraverso uno studio mirato presentato oggi in commissione legalità, certifica che la legge regionale sull’azzardo funziona e che i piemontesi hanno giocato meno e perso meno soldi rispetto al resto d’Italia.



Il volume del gioco d’azzardo è calato nel 2018 di quasi 500 milioni in controtendenza rispetto alle altre regioni. La relazione ha anche escluso il temuto aumento delle giocate online che, a quanto emerso oggi di fronte ad una imbarazzata maggioranza, registrano un aumento minore rispetto alle altre regioni Italiana.



Il tentativo della Lega e del centrodestra di smantellare una legge regionale che sta aiutando migliaia di famiglie ad uscire dal tunnel delle ludopatie e sta permettendo al piemonte di recuperare milioni di euro è sconcertante. Un mano tesa alle lobby del gioco di cui la nostra regione non ha certamente bisogno.



Ricordiamo infatti che per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili il testo prevede il divieto di collocare gli apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 300 metri per i Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti e non inferiore a 500 metri per i Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie.



Introduce inoltre il divieto di pubblicizzare qualsiasi attività pubblicitaria di apertura di sale da gioco. Siamo pronti a difendere questa norma in ogni sede dalle pressioni delle lobbies dell’azzardo. Ed anzi abbiamo presentato un’ulteriore proposta di legge (a firma del sottoscritto) ancora più stringente e tutelante per la salute dei cittadini piemontesi”, così il Consigliere Regionale M5S Piemonte Giorgio Bertola.