Regione, PD: “La giunta riferisca sulla riapertura delle scuole e delle attività formative”

“Con l’aumento dei casi di Covid-19 di queste ultime settimane si rende necessario fare il punto della situazione in vista della riapertura delle scuole e dei centri di formazione professionale”. Con questa motivazione il Vicepresidente della Commissione Sanità e il Capogruppo del Partito Democratico hanno inoltrato richiesta ufficiale ai Presidenti delle commissioni IV, III e VI per un commissione congiunta urgente da svolgersi nei primi giorni di settembre.

“Da un lato ci sono le linee guida del Governo per la riapertura, ma sono le regioni ad avere la competenza sugli aspetti sanitari e sulla formazione professionale. È fondamentale che i cittadini siano informati su quali iniziative stia mettendo in campo la Regione Piemonte al fine di garantire una riapertura in sicurezza delle attività scolastiche e formative” hanno spiegato i rappresentanti del Partito Democratico.