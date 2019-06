Risalgono le quotazioni di Alberto Preioni, che dovrebbe entrare nella nuova giunta in formazione in Regione. Le indiscrezioni arrivano dal sito online 'Lo Spiffero' che scrive: “Sul versante leghista viene dato per certo Alberto Preioni: a favore dell’attuale sindaco di Borgomezzavalle il fatto di rappresentare una provincia, il Vco, alla quale dopo gli afflati secessionisti verso la Lombardia il nuovo governo del Piemonte non vuole certo negare una adeguata rappresentanza”.