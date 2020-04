Regione, Ravetti (Pd): indignato per le parole di Preioni su Mauro Salizzoni

“ Sono profondamente indignato per le parole che il Presidente del Gruppo della Lega, Alberto Preioni, in Consiglio regionale ha utilizzato nei confronti del professor Mauro Salizzoni, definendo la sua partecipazione di natura tecnico-professionale alla trasmissione di Fazio 'Che Tempo che fa' una 'becera propaganda politica', espressione lesiva della storia, della professionalità e della grande serietà di uno dei massimi chirurghi della nostra epoca, un uomo, un medico che ha messo se stesso e le proprie capacità al servizio degli altri e che si è sempre distinto per il suo rigore morale e per il grande rispetto nei confronti di tutti” afferma il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti.

“ Preioni chieda scusa – prosegue Ravetti – e si renda conto di quanto la frase da lui pronunciata leda i rapporti istituzionali tra gli esponenti di forze politiche diverse, rapporti che devono essere sempre improntati al rispetto e alla correttezza. Se il Presidente del Gruppo della Lega non ha compreso di aver commesso un grave errore, rivolgendo accuse assurde che denigrano l’intelligenza e la storia di un uomo come Mauro Salizzoni, siano i suoi colleghi della Lega a farglielo capire. Questo è il tempo della ricostruzione. È il tempo di ripartire tutti insieme e di farlo responsabilmente, non il tempo di abbandonarsi alle polemiche sterili e offensive che sviliscono chi le fa e che non servono ai piemontesi che aspettano risposte dalla politica”.