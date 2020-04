Regione, sostegno per gli affitti di abitazioni private: richiesta ai Comuni capofila

“3,6 milioni di euro per il sostegno alla locazione nelle abitazioni private, tanto è l’importo stanziato per il 2019 dalla Giunta regionale grazie al nostro assessore al Welfare Chiara Caucino – dichiara il presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni -. La misura è potenzialmente rivolta a tutti i cittadini piemontesi ed è pertanto necessario avvalersi della rete dei Comuni capofila, per agevolare la possibilità di accesso a tutti i richiedenti. Per il Vco i comuni di riferimento sono Verbania, Omegna e Domodossola.

La procedura di sostegno alle locazioni era bloccata da cinque anni - prosegue Preioni - ipotizziamo di poter raggiungere circa ottomila nuclei di affitti privati. Questi i criteri per accedere ai contributi: il valore del reddito attestato dall’Isee 2020 pari al doppio della pensione minima Inps per l’anno 2019, e l’incidenza del canone di locazione superiore al 28% sul reddito complessivo. In questo modo potremo sostenere in modo concreto i cittadini nel difficile percorso che si troveranno ad affrontare nei prossimi mesi”.