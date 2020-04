''Rinviare il consiglio come voleva la minoranza? Serviva un motivo valido''

‘’Ci stanno facendo passare come quelli che se ne fregano, che non collaborano, che rompono solo le scatole. Ma non è così. La nostra posizione è chiara: il consiglio comunale andava concordato come prevede il regolamento e poi ci dovevano permettere di vedere i documenti. Vero che erano stati messi online da 15 giorni ma noi non abbiamo potuto confrontarci. Avevamo chiesto alla Prefettura di intervenire ma la nostra azione non è andata buon fine. Ma gli articoli 5 e 67 del regolamento comunale sono chiari’’ . Così parla Lorenzo Iaria, consigliere di minoranza a Crevoladossola. E’ la sintesi per cui gli esponenti dell’opposizione non hanno partecipato al consiglio comunale deciso venisse fatto online dall’amministrazione Ferroni.

Giorgio Ferroni non è dello stesso avviso. ‘’Ci voleva un motivo valido per rinviarlo – risponde il sindaco - . Credo che l’approvazione del bilancio fosse una ragione urgente, fondamentale per fare il consiglio; dire il contrario è ridicolo’’.

‘’Tra l’altro – aggiunge – la Prefettura ha detto dicendo che andava bene la nostra risposta e di inoltrarla alle minoranze. Loro contestano tre cose. La prima è il regolamento comunale: in che mondo il sindaco per convocare un consiglio deve chiedere il permesso alla minoranza. La seconda è che dovevamo aspettare la fine dell’emergenza: ma quando sarà la fine? Ipoteticamente è il 31 luglio come ha detto il Governo. Terzo punto: non hanno potuto consultare assieme i documenti? Sono in pochi, potevano di certo trovarsi’’.

‘’L’approvazione del bilancio è vitale - afferma - ci permette di far lavorare gli uffici, di acquistare beni e servizi, di procedere alle gare, di fare variazioni di bilancio. Ieri abbiamo approvato un contributo di 5 mila euro per la sede Aias. E che mettiamo 200 mila euro per le manutenzioni in paese’’.