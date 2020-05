'Ritorno a utopia', la proposta di lettura settimanale della Società filosofica italiana Vco

Lo Spazio bianco, rubrica di promozione culturale della Società filosofica italiana del Vco, propone la lettura del libro 'Ritorno a utopia', di Roberto Mordacci.

Lo fa attraverso la presentazione in video di Massimo Flematti, che analizza il perché è necessario pensare alle utopie. L'intervento è disponibile sulla pagina di Sfivco a(https://www.youtube.com/watch?v=FeW-XJZult8&feature=youtu.be).

Questa la scheda di presentazione del libro 'Ritorno a utopia' (Editori Laterza- 2020).

Il mondo contemporaneo ha assoluto bisogno di pensare il futuro come una possibilità buona. È nell’ottica di un’opportunità per il cambiamento che questo libro rilegge le utopie moderne da Thomas More a Francesco Bacone, da Henri de Saint-Simon a Zygmunt Bauman.Il ritorno a Utopia è un viaggio necessario, per quanto il suo percorso sia difficile da immaginare con precisione. Superata l’illusione che il progresso si produca automaticamente per un destino o per una necessità storica o tecnologica, abbiamo il compito di immaginare strutture e relazioni sociali che siano meno ingiuste, meno autodistruttive, più vivibili, anche se non perfette. Si tratta di provare a tracciare piuttosto un’anterotopia, ossia l’immagine credibile di un futuro in vista del quale agire con decisione.

Roberto Mordacci è Preside della Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dove è ordinario di Filosofia morale e Filosofia della storia. Dirige il Centro Internazionale di Ricerca per la Cultura e la Politica Europea. Fra le sue pubblicazioni: Rispetto (Raffaello Cortina 2012) e L'etica è per le persone (Edizioni San Paolo 2015). Per Einaudi ha pubblicato La condizione neomoderna (2017).

È possibile lasciare spunti e riflessioni nella pagina facebook 'Società Filosofica Italiana - VCO' oppure nel Blog sfivco. Altre risorse filosofiche on line locali sono disponibili anche al sito della biblioteca Pietro Ceretti di Verbania.