Rsa Covid Premosello, intesa raggiunta fra Regione e Comune

Oggi il sindaco Giuseppe Monti è stato a Torino per un incontro informale, servito però ad individuare la via maestra per arrivare ad una soluzione. Ha parlato con qualche politico e si è confrontato con i tecnici regionali. La strada delineata aggira il “niet” dell’Asl del Vco.

In gergo tecnico il Comune ossolano ricorrerà alla procedura prevista dall’ “8 ter" chiedendo formalmente alla Regione Piemonte di ottenere dieci nuovi posti letto. Questi non saranno in convenzione e non saranno limitati nel tempo.

Con il via libera di Torino il numero massimo di ospiti della Rsa passerà dagli attuali 80 a 90. Il pian terreno del nucleo Covid dispone però anche di altri locali : due debitamente attrezzati. Questi, il Comune di Premosello li metterebbe subito a disposizione di Asl del Vco per la creazione della Casa della salute con annesso centro prelievi intercomunale e Guardia medica.

Considerato che Premosello non ha mai voluto aumentare la capacità ricettiva degli ospiti. Ottenuto l’aumento dei posti letto, avrebbe anche la facoltà di tenere congelato l’ampliamento. I dieci posti letto potrebbero così tornare in gioco in caso di eventuali nuove emergenze dovute ad una recrudescenza della pandemia.

In questo caso sì vedrebbe la luce il primo nucleo Rsa Covid made in Ossola e per cui Monti si è tanto battuto.