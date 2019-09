Sabato a Domo il concerto inaugurale delle celebrazioni del 75° anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola

Il 28 settembre a Domodossola, alle ore 21, nella Collegiata SS Gervaso e Protaso, si terrà il concerto inaugurale delle celebrazioni del 75° anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola con il Coro Seo Cai e il Coro Gaudium di Domodossola.

Il Coro S.E.O C.A.I. inizia la propria attività nel 1947 come Coro SEO quale emanazione dell'Associazione SEO, “Società Escursionisti Ossolani” fondata nel 1899. Il nucleo iniziale, con la passione per la montagna e per le canzoni che della montagna e delle sue genti raccontano le storie e le vicende, si trova intorno a Roberto Possa, che ne diventa il primo maestro.

Nel 1959 la SEO si fonda con la Sezione di Domodossola del CAI ed il coro assume la denominazione attuale di Coro S.E.O. C.A.I..

La cultura popolare alpina resta il collante che ha consentito al coro, tra momenti felici ed altri più problematici, di arrivare fino ai giorni nostri.

I primo repertorio classico si è ampliato nel tempo arricchendosi con armonizzazioni di maestri quali Dionisi, Benedetti Michelangeli, Malatesta ed altri, per poi orientarsi verso l’interpretazione di antichi canti originari delle sette valli in cui si articola l'Ossola. successivamente, questi canti sono stati elaborati da specialisti di assoluto rilievo nel panorama musicale italiano.

Il risultato di questo lungo lavoro ha consentito al coro la registrazione di un cd contenente una quindicina di brani, di cui uno è stato inserito nel cd pubblicato dal CAI Piemonte e contenente una ventina di canti di Cori CAI su scala nazionale.

In tutti i casi, il repertorio resta sempre ricco di quei brani che fanno parte degli amori iniziali (Coro della SAT).

Il Coro, sempre molto parco nelle uscite pubbliche, ha però tenuto concerti oltre che nella nostra provincia anche nella vicina Svizzera, in Piemonte e in Lombardia con esibizioni all' estero a Praga e in Bretagna.

Il coro attualmente si compone di circa 30 elementi ed è stato diretto fino a qualche anno fa da Giampiero Marigondadetto Peo, figura cardine della coralità ossolana. Peo, rientrato nei ranghi dei tenori secondi, ha lasciato la bacchetta di direttore ad un altro storico musicista ossolano: Pierluigi Saccani.

E la storia continua...

Il Coro Gaudium è un coro polifonico femminile che inizia la sua esperienza nel 2003, come “Laboratorio Corale” inserito tra le attività della Scuola Media a indirizzo musicale di Domodossola.

Nel corso degli anni ha acquisito autonomia, rivedendo i suoi obiettivi e ampliando organico e repertorio, fino a diventare l’attuale formazione corale, composta oggi da circa 30 coriste.

É diretto dalla maestra Monica Delfina Morellini, diplomata in pianoforte e specializzata in propedeutica vocale, che lo guida con competenza e passione fin dalle prime esperienze.

Il Coro Gaudium, iscritto all’Associazione Cori Piemontesi, ha partecipato a rassegne corali e concerti (Piemonte In… Canto, Percorsi popolari tra sacro e profano, Concerti di Natale, eventi culturali e manifestazioni varie).

Propone un repertorio vario e diversificato, con particolare riguardo per la musica tradizionale e popolare, italiana ed europea.