Salizzoni: ''Dopo Covid-19 nulla sarà più come prima.... e non si ripeta l'errore del VCO''

‘’Nulla sarà più come prima’’. Il pezzo apre la prima pagina dell’edizione di Torino del Corriere della Sera, quella di domenica 15 marzo. Lo firma Mauro Salizzoni, figura nota in Piemonte. Ha diretto dal 1990 al 2018 il Centro trapianti di fegato delle Molinette di Torino.

Nel suo articolo analizza la situazione delicata di questo momento. Scrive che dopo ‘’non sarà più come prima nel nostro sistema sanitario, che sta affrontando criticità del tutto inedite’’.

Una analisi da medico. Ma anche da politico (è consigliere Pd in Regione ndr). Ammette che la sanità piemontese ‘’sin qui ha retto bene. Ma il Covid-19 sta mettendo in evidenza i nostri punti deboli. Per troppo tempo la politica si è azzuffata facendo prevalere la visione localistica e la difesa di particolarismi vuoi territoriali, vuoi di categoria’’.

Ma Salizzoni, ex direttore del centro trapianti delle Molinette, entra nel merito. Parla del Parco della salute, della scienza e dell’Innovazione. Parla della Città della Salute di Novara. Dice che ‘’bisogna realizzare il nuovo ospedale dell’Asl To5 e mi appello a Cirio e Icardi perché non si ripeta l’errore che si sta facendo nel VCO, dove si è abbandonato il progetto dell’ospedale nuovo unico di Ornavasso’’.