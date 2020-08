Scienza resta al Monopoli per il quarto anno consecutivo

Beppe Scienza resta alla guida del Monopoli 1966 (serie C). La società ha reso noto ‘’di aver raggiunto un accordo con Giuseppe Scienza per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022’’.

Sarà questa la quarta stagione consecutiva in biancoverde per il tecnico ossolano.

Scienza nei precedenti tre anni ha conquistato sempre l’accesso ai play-off per la Serie B, stabilendo diversi record: miglior piazzamento in classifica tra i professionisti, maggior numero di vittorie e punti conquistati in una sola stagione.

In queste settimane il tecnico ossolano aveva ricevuto anche molte richieste pervenute ma ha preferito restare in terra pugliese.

‘’Monopoli è casa mia’’ ha dichiarato ai media locali. Secondo al società pugliese la riconferma di Scienza non era mai stata in discussione.

La foto di copertina è tratta dal sito del Monpoli Calcio 1966.