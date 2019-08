Sconfina nella politica la presentazione della Virtus Villa alla festa della Lucciola

Affonda nella politica la polemica nata per la presentazione della Virtus Villa, presentazione avvenuta il 16 agosto alla Lucciola di Villadossola. Su Facebook, l’ex sindaco della città, Franco Ravandoni, rileva come fosse più opportuno ‘’presentare la squadra in occasione della festa patronale di Villadossola e non in una festa di partito’’. Quella della Lucciola è infatti l’annuale festa organizzata dal Pd per raccogliere fondi per il partito.

A rispondere all’ex sindaco, è la vicepresidente della Virtus, Gabriella Guerriero. Guerriero fa notare come la Virtus ‘’abbia ancora tutto il suo materiale al campo sportivo Poscio, non potendo entrare a ritirarlo’’ e come la Virtus avesse chiesto del materiale agli organizzatori della festa della Lucciola che si siano prodigati in tal senso.

Una risposta che non soddisfa Ravandoni che ricorda che ‘’mai la Virtus si era appoggiata a qualsivoglia partito politico. Il ringraziamento al Pd poteva essere fatto con un semplice scritto’’.

‘’Ognuno ha la propria idea –risponde Guerriero – e la rispetto, ma resta il fatto che la cosa più assurda rimane il non poter giocare nella propria città’’.

Poi, l’affondo di Ravandoni sulla gestione del campo sportivo fatto dalla passata amministrazione. ‘’Avendo fatto il sindaco per molti anni – scrive Ravandoni – posso affermare che il bando della amministrazione Bartolucci per dare in gestione il campo a privati è stata una follia e ha portato a questa brutta situazione. Lo statuto comunale prevede un’attenzione particolare per tutte le nostre associazioni, comprese quella sportive di cui la Virtus è capofila e aver fatto la scelta, per poche migliaia di euro, di scaricare il campo conferma una visione limitata’’.