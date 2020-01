Scontro tra due auto a Domo

Scontro tra due auto oggi pomeriggio intorno alle 17.30 per la probabile mancata precedenza ad uno stop. Due vetture si sono scontrate in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Una delle due macchine coinvolte è uscita da via Isonzo senza accorgersi che stava giungendo un'altra macchina. Nessuno degli occupanti è rimasto ferito. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi dle caso.