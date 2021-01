Scuole, Cristina: “Per i ritardi sui vaccini e l’impreparazione del Governo a rimetterci sono i ragazzi”

“Sbagli nell’invio di siringhe, ritardi nella somministrazione dei vaccini contro il Covid, incapacità nell’ affrontare anche questa seconda ondata pandemica quando in alcuni Paesi europei già sono alle prese con la terza. Per l’impreparazione di questo Governo a rimetterci sono i nostri ragazzi nonostante lo sforzo di tanti presidi che hanno fatto di tutto per evitare la DAD”. Così la deputata verbanese di Forza Italia Mirella Cristina commenta lo slittamento del ritorno sui banchi di scuola al 18 gennaio in Piemonte per le scuole superiori. Una decisione presa prudenzialmente nelle scorse ore dal Governatore Alberto Cirio perché , ha spiegato il presidente piemontese, la curva del contagio in crescita in molti Paesi europei e in altre regioni italiane ci mette concretamente di fronte al rischio di una terza ondata che occorre contenere.

L’onorevole azzurra risponde così anche alle dichiarazioni odierne del sindaco di Verbania Silvia Marchionini che ha criticato lo slittamento della didattica in presenza per le superiori parlando di “sconfitta”. “Il vaccino è il mezzo più efficace per tornare, gradualmente, alla normalità- prosegue la deputata di Forza Italia – i ritardi nella somministrazione ai sanitari, agli anziani che sono i più vulnerabili in questa pandemia, finiscono inevitabilmente con il penalizzare, ancora una volta, i nostri giovani”. L’incapacità del Governo, rimarca Cristina, sta gravando pesantemente sulle future generazioni. “È stata diffusa proprio oggi l’indagine di Save the Children – conclude – che lancia l’allarme del rischio di abbandono scolastico per almeno 34 mila studenti delle superiori. Più di uno studente su 3 si sente impreparato. Stanchezza, incertezza e preoccupazione sono i principali stati d’animo che gli adolescenti dichiarano di vivere in questo periodo”.