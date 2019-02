Sequestro di persona a Reggio, tra gli arrestati anche due persone domiciliate a Domo

Ci sono anche due persone che risultano residenti a Domodossola tra i sette arrestati (provvedimento eseguito mercoledì) dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria per sequestro di persona, tentata estorsione, reati aggravati dal metodo mafioso commessi a danno del compagno della titolare di una pizzeria.

La donna, testimone del sequestro del compagno (avvenuto il 30 dicembre),aveva immediatamente denunciato l’accaduto alla Polizia reggina che, dopo un mese di indagini, ha ricostruito l’intero quadro delle responsabilità relative al sequestro ed al tentativo di estorsione. Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, ha detto in conferenza stampa: ‘’Un episodio che delinea un atteggiamento di arroganza tipico delle associazioni mafiose. Un metodo violento perpetrato ai danni di una persona che non aveva saldato un debito di cinquanta euro ed il cui creditore, anziché rivolgersi allo Stato, si era affidato, per risolvere la questione, a persone contigue alla cosca Libri’’.

Uno degli arresti, che aveva lavorato come pizzaiolo nel locale della compagna della vittima del sequestro, vantava un credito di 50 euro a seguito del suo licenziamento. Da qui la pretesa di ottenere la somma di 500 euro, a fronte di un pregresso accordo di 800 euro per chiudere la vertenza, somma della quale erano già stati versati 750 euro. Ma l’intervento della Polizia ha evitato che si concretizzasse l'estorsione.

I sette destinatari della misura cautelare emessa dal Gip di Reggio Calabria sono dunque tutte persone nate in Calabria. Due di loro, Francesco Belfiore (classe 1973) e Massimiliano Polimeni (classe 1993), risultano domiciliati a Domodossola con un lavoro in Svizzera.