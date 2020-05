Sexy shop esclusi dagli aiuti regionali, un esercente domese: “Provvedimento odioso e discriminatorio”

Fa discutere il sub-emendamento presentato dal consigliere ossolano Alberto Preioni che di fatto esclude i sexy shop, inizialmente compresi, dalla platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto del Riparti Piemonte rivolto ai piccoli esercenti. Un intervento bollato come pregiudizievole e discriminatorio da Luv e 5 Stelle e che ha provocato rammarico e sconcerto tra i titolari dei circa 300 negozi di articoli per adulti piemontesi.

Alessio Manassi gestisce dal 2014 il sexy shop 'Sfumature' a Domodossola. Il suo negozio è rimasto chiuso durante il lock down dall'8 marzo al 4 maggio e vende utilizzando dei distributori automatici, altre categoria di vendita esclusa dagli aiuti regionali. Non avrebbe avuto diritto al bonus a fondo perduto perché ha anche un altro 730. Avrebbe però potuto richiedere i 600 euro dell'Inps, ma ha preferito non riscuoterli visto che non ne aveva necessità. “A livello economico -spiega a Ossolanews- il problema mi tocca relativamente, ma penso a tutti i negozianti che hanno nel sexy shop l'unica fonte di reddito ed ora, dopo anni di tasse versate, si vedono senza motivo negare quel piccolo aiuto che è stato riconosciuto agli altri esercenti. Trovo che sia un provvedimento odioso e discriminatorio che divide le persone in commercianti di serie A e di serie B, sulla base di un pregiudizio morale inaccettabile”.

Ieri il capogruppo della Lega ha difeso la propria scelta con un post su facebook. “In Piemonte la Lega tra sexy shop e artigiani sceglie i nostri artigiani! Basta come argomentazione. Che ne pensate?”. I commenti, anche dei simpatizzanti, sembrano però sostenere le ragioni dei negozianti. Manassi ha chiesto spiegazioni: “Sono esercente di un sexy shop. Perché sono diverso dagli altri lavoratori ?”, ma dal consigliere non ha ricevuto nessuna risposta.