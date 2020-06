Si aprono domani le celebrazioni dell’eccidio dei 42 martiri di Fondotoce e dei 17 di Baveno

i aprono domani le celebrazioni del 76mo anniversario dell’Eccidio dei 42 Martiri di Fondotoce e dei 17 Martiri di Baveno. Domenica 21 giugno, comunica l'amministrazione verbanese, sarà presente il presidente della regione Alberto Cirio. Di seguito il programma completo.

Giovedì 18 giugno 2020

ore 18.00 Cappella della Pace, Madonna di Santino

S. Messa in ricordo di tutti i Caduti Partigiani e alpigiani della Valgrande e Commemorazione dei caduti di Rovegro e della battaglia di Ponte Casletto

Sabato 20 giugno 2020

ore 11.30 Cicogna. Sentiero Chiovini 2020: incontro nell'ambito del Progetto Co.Lo.N.I.A (Collaborazioni Locali Nuove Iniziative Associative).

ore 21.30 Intra, Villa Caramora. Partenza della staffetta con tedoforo diretta al Sacrario di Fondotoce

ore 10.00 Baveno. Santa Messa al Sacrario dei 17 Martiri.

ore 20.30 Baveno, Lungo lago. Deposizione corona al cippo dei 17 Martiri. A seguire partenza della staffetta con tedoforo per Fondotoce.

Domenica 21 Giugno 2020

ore 10.45 Fondotoce, Casa della Resistenza

Benedizione del sacrario

Saluto delle Autorità

Orazione Ufficiale di Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte

A seguire inaugurazione della mostra “Sognavamo la Libertà – I 20 mesi della Resistenza nel Verbano Cusio Ossola” a cura del Centro di Documentazione della Casa della Resistenza.

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per garantire la sicurezza di tutti, le manifestazioni in programma si svolgeranno in forma ristretta. In ottemperanza alle disposizioni vigenti e ai sensi del DPCM del 11/06/2020, inoltre, sarà possibile partecipare alle varie iniziative solo ed esclusivamente mantenendo il distanziamento fisico previsto, quindi evitando assembramenti, e munendosi di adeguate protezioni individuali.

Città di Verbania

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Città di Baveno

Associazione Casa della Resistenza

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia