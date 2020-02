Snowboarder in difficoltà sulle rocce a Ciamporino

Oggi, sabato 15 febbraio, alle 16 gli specialisti vigili del fuoco del reparto volo Lombardia sono intervenuti a San Domenico per un intervento di soccorso ad una persona in difficoltà. Uno snowborder mentre praticava il fuori pista è rimasto bloccato su alcune rocce a strapiombo affioranti dalla neve a 2.200 metri di quota. Impossibilitato a muoversi ha lanciato l’allarme. Da Malpensa è decollato il “Drago 80”, raggiunta la zona gli operatori del soccorso alpino presenti in loco indicano con precisione la posizione. L’equipaggio dall’aeromobile ha calato un aerosoccorritore mediante verricello, il tecnico ha imbragato e recupero a bordo il ragazzo, elitrasportato in zona sicura è stato affidato al personale del soccorso alpino presso la piazzola di atterraggio di Ciamporino.