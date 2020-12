Sogit Verbania in soccorso dei conducenti di tir bloccati a Gondo

I volontari della Sogit Verbania (Ordine di San Giovanni) sono impegnati, in collaborazione con il coordinamento territoriale Protezione civile del Verbano Cusio Ossola, a offrire assistenza ai conducenti dei tir bloccati a Gondo, al confine di Stato con il Canton Vallese. Stanno operando tanto sul versante italiano di Iselle (Trasquera) quanto su quello svizzero.

Una situazione d’emergenza simile a quella odierna s’era verificata, sempre al passo del Sempione, all’inizio delle precipitazioni nevose, venerdì 4 dicembre. L’emergenza si sta ripetendo anche oggi.

I volontari della Sogit Verbania sono addestrati e preparati per intervenire in tutte le situazioni d’emergenza che richiedono l’impiego della Protezione civile sia nel Vco, come il 2 e il 2 ottobre scorsi, sia al di fuori, nell’ultimo fine settimana di novembre sono stati in Sardegna.