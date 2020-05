Solidarietà a Cirio da Cambiamo! Con Toti Vco

Cambiamo! Con Toti provinciale del VCO esprime solidarietà al presidente della Regione Alberto Cirio per la busta ricevuta in segno di intimidazione. Questi gesti servono solo a rafforzare e a continuare il lavoro svolto fino a qui in maniera più incisiva e compatta. Non sarà una lettera a fermare il presidente Cirio, non saranno le intimidazioni a preoccupare la linea scelta. Cambiamo! continuerà a percorrere insieme al Presidente la strada che porterà la Regione Piemonte ad essere l'eccellenza italiana che merita di essere, salvaguardando le peculiarità che la distinguono. Dalla salvaguardia della filiera del vino, lettera già depositata al ministro Bellanova, a tutta l'agricoltua, ai piccoli borghi di montagna patrimonio indissolubile della nostra territorialità, passando da tutta la nostra storia, alle nostre radici culturali.

Ermanno Savoia resp.Provinciale VCO Cambiamo!Con Toti e Sindaco di Crodo

Carlo Crapanzano resp. Ossola Cambiamo! Con Toti e regionale per la formazione

Fabio Basta resp. Regionale comunicazione di Cambiamo!Con Toti e consigliere comunale di Domodossola