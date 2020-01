Songa e Nastri(FdI):Tandurella aderisce a Fratelli d’Italia

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Verbano-Cusio-Ossola informa dell’adesione al Movimento da parte di Angelo Tandurella, Vicesindaco di Domodossola.

Il presidente provinciale di FdI Luigi Songa e il Senatore Gaetano Nastri esprimono la loro soddisfazione: “L'ingresso di Tandurella nella nostra squadra non fa che dimostrare la grande vitalità e credibilità di FdI non solo a livello nazionale ma anche e soprattutto nel Verbano Cusio Ossola, dove da mesi stiamo aumentando il nostro radicamento territoriale, da oggi ripartiamo con grande forza sulla città capoluogo dell’Ossola per affrontare insieme le future sfide elettorali“.

Dichiara Tandurella: “Per me si tratta di un ritorno a casa, avendo iniziato il mio percorso in Alleanza Nazionale. Oltre che per la larga sintonia dal punto di vista programmatico, ho deciso di aderire a Fratelli d’Italia per la coerenza politica dimostrata negli anni e per confrontarmi nell’ambito di una formazione di carattere nazionale. Lo faccio con grande entusiasmo e con l’intenzione di mettere a disposizione le mie competenze, di avanzare e sostenere proposte ragionevoli, di mantenere una condotta seria e sempre rispettosa di tutti i cittadini”.