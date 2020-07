SOS Ossola: “Unità per difendere il VCO, avere più risorse, infrastrutture e migliorare la sanità con l’esistente”

La politica amministrativa da Roma in giù fino ai comuni passando per la regione Piemonte per il nostro territorio non è all’altezza delle necessità concrete di una realtà come la nostra: periferica, decentrata, montana e di confine.

Le mobilitazioni e le battaglie per bloccare e non continuare a depredare la nostra periferia per dotarla di risorse e infrastrutture non all’altezza delle necessità, dovrebbero essere permanenti e, soprattutto unitarie.

Anche la politica socio sanitaria per il nostro territorio, una problematica all’ordine del giorno da oltre un ventennio, non è all’altezza delle sue specificità ed esigenze sia da gran parte della dirigenza ASL vco che della giunta regionale, a cui aggiungerei anche gran parte delle forze di opposizione. Anche la questione di assegnare al nostro territorio gran parte dei notevoli proventi delle risorse idriche nel VCO e prevalentemente in Ossola è problema lungo dall’essere risolto nonostante le numerose “chiacchiere”.

Dalle divisioni del passato, ma anche del presente dovute alla voglia stupida solo di apparire di gran parte dei soggetti in campo, compresi gruppi e associazioni, occorre che la battaglia per mantenere e migliorare gli ospedali e le strutture socio sanitarie nella nostra periferia, necessiterebbe della massima unità del territorio e di associazioni, gruppi, movimenti e istituzioni, mai così frammentate e indolenti quanto non in guerra tra loro. Unica recente eccezione è stata la convergenza tra i gruppi SOS che gravita prevalentemente in Ossola e il gruppo Difesa degli ospedali che gravita soprattutto nel Verbano ma non solo.

Elemento di notevole disturbo è stato il nuovo comitato mamme 2020 Domodossola; questo gruppo ha un enorme peccato originale avendo tradito le 450 "firme" di persone, in massima parte donne. Nel gruppo facebook SOS, (Ossola, Cusio, Verbano). Costoro non hanno mangiato solo la mela ma "rubato" anche idee. Foto altrui e quant'altro, collegandosi e probabilmente manovrati da chi la chiusura l'aveva avallata senza nemmeno pretendere di avere una data di apertura e nemmeno esigere il supporto di urgenza ed emergenza durante la chiusura. Questa richiesta fu fatta da SOS che minacciò per l’assenza di supporti adeguati e grazie alle quali si è salvata la vita di una mamma partoriente e della sua bambina; probabilmente quella che ha favorito il nuovo comitato ne è una diretta interessata e anche una delle protagoniste in incognito. Mi permetto di dire che si ha una visione individualista e ristretta non solo perché si è definito di Domodossola e nemmeno dell'Ossola.

Con questo nuovo gruppo Mamme Domodossola la strada è notevolmente in salita perché divisivi, esattamente come altri gruppi in Ossola, da sempre e protagonisti nel chiacchierare senza risultati e solo per apparire. Io in questa situazione e per motivi di salute, ho tirato la maggior parte se non tutti dei remi in barca. Personalmente sono molto preoccupato, anche se ho notato che finalmente il sindaco di Domodossola Pizzi, che pur aveva avallato la chiusura del punto nascite senza nemmeno pretendere una data di riapertura, è ridisceso in campo sul tema pretendendo livello di qualità che oggi non è garantito. Senza offesa, mi meraviglio che alcuni organi di stampa pubblichino comunicati sia del nuovo comitato mamme, sia di altri che avevano avallato la chiusura del punto nascite, in modo acritico senza approfondire, senza evidenziarne le contraddizioni o chiedere chiarimenti.

Grazie a SOS e alle 450 “firme” si è ottenuta l’apertura del punto nascite e in precedenza fatto garantire il supporto per le urgenze e le emergenze non richiesto da nessuno di coloro che avevano avallato la chiusura. Comunque da costoro non si è ottenuto granché per l’evidente inconsistenza e credibilità delle mosche cocchiere com’è evidente dalle decisioni formali sui compiti del punto nascite che sono peggiori di prima come si evincono da documenti ufficiali dell’ASL 14 vco che si mettono a disposizione.

Rifaccio, anche se non nutro alcuna speranza, l’invito a lavorare e convergere unitariamente sulla difesa del VCO e non solo della sanità. Sinceramente credo sia un appello inutile.

Ultima questione un appello ai pediatri locali che hanno confermato il loro supporto per la riapertura, nonostante ostacoli e denunce varie da parte di qualche collega oltre che d’iniziative giudiziarie. Li invito a ritirare il loro supporto che non vale un “fico secco” alla luce delle disposizioni dell’ASL sopra richiamate.

Presidente gruppo FB SOS Ossola Cusio Verbano già presidente USSL 56 Ossola

Bernardino Gallo