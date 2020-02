Stanziati 5 milioni per le strade provinciali del Vco

Con un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, in meno di due mesi dall'approvazione della Legge di Bilancio, sono state stanziate le risorse (pari a 995 milioni di euro a livello nazionale) che serviranno per finanziare nel quinquennio 2020 - 2024 programmi straordinari di manutenzione delle strade provinciali.

Il decreto assegna per il Verbano Cusio Ossola la cifra di 324.321,90 euro per il 2020, 594.590,15 per il 2021 e a seguire per i successivi tre anni la somma di 1.486.475,38 euro per ciascun anno, per un totale assegnato alla Provincia del quinquennio di 5.378.333,18 euro.

"I finanziamenti - commenta Borghi - sosterranno programmi di intervento per strade provinciali già esistenti e dovranno recare concreti benefici in termini di sicurezza e di riduzione del rischio. Saranno pertanto interessate le strade provinciali delle vallate del Vco, secondo priorità stabilite dall'Amministrazione Provinciale."

"Dopo anni di tagli e di assenza di intervento - continua il parlamentare ossolano - finalmente siamo riusciti a dare una risposta concreta alle esigenze più volte manifestate dai cittadini e dai Sindaci del Vco"

"Complessivamente saranno 82 i milioni destinati al Piemonte - conclude Borghi - di cui 5.520.447,20 alla Provincia di Vercelli, 5.065.428,51 alla Provincia di Novara, 4.501.265,97 alla Provincia di Biella".