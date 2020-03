Stefanie Zimmermann nel Consiglio d’amministrazione delle BLS

Stefanie Zimmermann è stata delegata dal Consiglio di Stato del Canton Vallese al Consiglio d’amministrazione di BLS SA e succede a Viola Amherd, eletta al Consiglio federale nel dicembre 2018, in rappresentanza del Canton Vallese. Dal 2017 Stefanie Zimmermann è municipale di Visp, responsabile per l’economia, il marketing territoriale e l’energia. L’esponente politica del PPD è anche membro della Commissione per la pianificazione sanitaria del Canton Vallese. La 42enne economista aziendale lavora come membro della direzione e responsabile del back office presso la Banca Raiffeisen Region Visp. Nell’ambito delle sue funzioni di municipale, Stefanie Zimmermann presiede i Consigli di amministrazione di BioArk Visp AG e Fernwärme Visp AG. È anche membro del comitato di presidenza di VED Visp Energie Dienste AG e Visp Gewerbe und Tourismus VGT. È infine membro del Consiglio di fondazione della Stiftung Kastanienselve Visp/Eyholz. Stefanie Zimmermann è sposata e vive a Visp. Stefanie Zimmermann rappresenta il Canton Vallese nel Consiglio d’amministrazione di BLS SA ed è stata delegata dal Consiglio di Stato in base alle disposizioni di statuto (art. 762 CO). Il Consiglio d’amministrazione e la Direzione generale di BLS SA danno il benvenuto a Stefanie Zimmermann quale nuovo membro del Consiglio d’amministrazione, in vista di una proficua collaborazione futura.