“Storie intorno al globo", presto la collana didattico-scientifica innovativa per bambini

Acqua Novara.Vco sostiene il progetto di narrativa didattico-scientifica "Storie intorno al globo", ideata ed edita da Geo4map e che vede partner di prestigio come il Touring Club Italiano, l' Aeronautica Militare Italiana, ENAV e molti altri partner nazionali.

Promozione alla lettura attraverso storie avvincenti e contenuti scientifici di qualità saranno gli ingredienti di questa collana innovativa in cui i bambini potranno imparare le materie scientifiche, divertendosi. Geografia, arte, chimica, spazio, tutto per scoprire i delicati equilibri che governano il nostro mondo. Imparare divertendosi significa anche capire l'importanza delle risorse naturali, fra cui l'acqua, la storia straordinaria della risorsa più ordinaria. Nella collana saranno anche trattati temi quali i cambiamenti climatici e lo scioglimento dei ghiacciai.

A seguire la parte contenutistica per Acqua Novara.VCO sarà Giusy Trimboli, che ha già ideato e curato il progetto biennale "Il Mondo dell'Acqua", proponendo alle scuole novaresi testi e laboratori mirati.

"Sarà un viaggio alla scoperta dell'acqua, della vita stessa - dicono i referenti - un aiuto in materia di risparmio e riuso. Scopo, sensibilizzare i ragazzi alla tutela e all'uso consapevole dell'acqua del territorio, far comprendere il ciclo idrico in una prospettiva globale, valutando se l'acqua rappresenti un elemento illimitato o finito e considerando le implicazioni a livello di sviluppo umano legate alla mancanza di accessi alla risorsa". Letteratura, didattica, scienza, illustrazioni saranno la base dell'intera collana dedicata anche agli altri elementi. Pieno il sostegno del Presidente Emanuele Terzoli e dell'ad Daniele Barbone.

"Il progetto è insieme promozione alla lettura ed educazione ambientale - commentano - un'occasione in più anche per i nostri tecnici di raccontare ai giovani il lavoro di Acqua Novara.Vco e di raccogliere da loro spunti e riflessioni su questo tema così importante. In seguito, recensioni, video, spot o disegni potranno essere oggetto di concorso a premi in vista della Giornata Mondiale dell'Acqua che si celebra ogni 22 marzo".

“Abbiamo il dovere collettivo di consegnare un mondo migliore alle nuove generazioni. – concludono Terzoli e Barbone - la nostra azienda e tutti i suoi tecnici, gestendo una risorsa fondamentale e così delicata, cercano di dare il loro piccolo contributo a questo impegno globale". La collana sarà arricchita da tutti i partner con contenuti extra multimediali, laboratori e un concorso nazionale per le classi. Aziende, enti e istituzioni uniti a livello nazionale per la formazione inclusiva dei bambini in età scolare. Un progetto corale e ambizioso per la sostenibilità del nostro mondo.