Tamara Lunger sulla Nordend (4609 m),la vetta più alta del Piemonte

Nei giorni scorsi, nell’ambito del “Tamara Tour Italia” l'alpinista altoatesina Tamara Lunger ha raggiunto anche la cima più alta della nostra regione, la Nordend (4609 m).

Tamara Lunger sulla sua pagina FB scrive: “Giorno 76 - Punta Nordend - Un altro giorno molto speciale, è già il nr. 76… Come vola il tempo! Che spettacolo il nostro giro di oggi! Il team: Fabio Iacchini di Macugnaga - la Guida con la G maiuscola se si tratta di scalare queste montagne! - Marco Spataro, guida e fotografo di Champoluc e io.

Per la prima volta sono riuscita a dormire un po‘ (ormai sono un po‘ acclimatata…),però alle 3 sveglia al rifugio Gnifetti e partenza per un giro davvero pazzesco: rifugio Gnifetti, Cresta Rey per Punta Dufour, poi giù al Silbersattel, e poi via su alla Punta Nordend, poi scesi al Silbersattel, variante in salita per agganciare la normale della Dufour, cresta verso la Zumstein e giù al rifugio Gnifetti.

Grazie al big Boss Giuliano, gestore dei @rifugimonterosa che ancora una volta ci ha viziati dalla A alla Z.

E grazie davvero tanto a tutte le persone che ho incontrato in questi ultimi due giorni, mi avete reso felice

Anche il Piemonte è fatto con la Punta Nordend”.

La storia del “Tamara Tour Italia” nasce durante i mesi del lockdown. "Dopo la pioggia arriva il sole. Promesso!” Con questa filosofia di vita si è mosso il camper di Tamara che ha attraversato lo stivale per raggiungere e scalare le montagne più alte di ogni regione italiana.

La forte alpinista aggiunge: “Un viaggio all’insegna della scoperta, dopo le costrizioni della pandemia”.

Ovviamente nel camper di Tamara ci sono: corda, piccozza, ramponi, parapendio, bici perché non è sempre tempo di grandi salite, c’è spazio anche per le sue altre grandi passioni.

(Foto profilo FB)