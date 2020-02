Temperature record in Piemonte il 3 febbraio 2020

Lo scorso 3 febbraio 2020, la situazione meteorologica sull’area europea era caratterizzata da una vasta area depressionaria sull’Europa centro-settentrionale mentre un’ampia area di alta pressione, avente il massimo ad est dello stretto di Gibilterra, interessava la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale. "In tali condizioni - fanno sapere dall'Arpa - alle latitudini in cui si trova il Piemonte era presente un marcato gradiente di pressione con una forte circolazione da ovest che ha causato intensa ventilazione sull’arco alpino con condizioni di foehn estese anche alle zone pianeggianti. La struttura anticiclonica ha mantenuto lo zero termico su valori superiori ai 3000 m sul territorio piemontese, con valori di poco inferiori ai 4000 m in prossimità delle Alpi Marittime. Il 3 febbraio 2020 è risultato il giorno mediamente più caldo del mese di febbraio dal 1958 ad oggi, superando il precedente primato detenuto dal 27 febbraio 2019 che risulta ancora al primo posto per le temperature massime.