"The Hawk" ha presentato il suo ultimo libro: ‘La Crisi’

Ha presentato il suo tredicesimo libro dal titolo ‘La Crisi’. Luigi Papanice che sin da ragazzo scrive con lo pseudonimo di “The Hawk – Il falco” è un vanto per il nostro territorio, in quanto rappresenta una delle pochissime penne italiane che scrivono spy stories ovvero storie di spionaggio.

“Si tratta di intrighi internazionali” ha spiegato l’editore del libro “La Crisi” Gilberto Salvi della casa editrice Mnamon, “ Che includono spesso un investigatore, e citano le tecniche più avanzate in termini di guerra, tanto che l’autore ha inserito nel testo una sorta di dizionario per orientare il lettore che può non conoscere alcun termini di guerra”. Luigi Papanice è il vincitore del primo premio per la narrativa a Bognanco Terme 2019 e nel corso dell’ultimo anno ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui due premi dall’Associazione Unica di Milano, uno nelle Marche e una a La Spezia. E’ toccato al noto critico Giuseppe Possa mediare l’evento, con il supporto della voce narrante Cristina Bergamaschi.

Nello specifico il libro ‘La Crisi’ è un racconto di pura fantasia che ipotizza una pericolosa crisi tra le due superpotenze. La storia è ambientata nel periodo storico conosciuto con il nome storico di guerra fredda.

“Le mie trame derivano dalla mia fantasia” ha specificato The Hawk “A volte però mi appoggio e sfrutto fatti realmente accaduti, non per farne una cronaca ma per prender spunto. Addirittura alcuni miei libri hanno precorso avvenimenti storici poi realmente accaduti. Quest’ultimo lavoro, “La crisi” lo colloco nella categorie di lavori tratti dalla pura fantasia e spero che lì resti perché è abbastanza drammatico e catastrofico.

Papanice vanta, come detto, una carriera letteraria non indifferente, dal primo libro ‘I gemelli dormienti’ a ‘La vendetta di Krupkin’ e la sua continuazione ‘La fuga di Krupkin’ che si può definire una trilogia basata sulle avventure del personaggio cattivo, appunto Krupkin. Seguono ‘Dossier Grecia’ e ‘Sporco affare in Cina’ che l’autore definisce due racconti d'interruzione.

Papanice scrive poi ‘Krupkin, il ritorno’ in cui il cattivo torna sotto nuove sembianze a Roma in Italia; il successivo ‘Terrore al ristorante’ è sempre un romanzo d'interruzione; ne ‘il Ricatto’ ricompare il cattivo che rapisce la protagonista Emily Bianchi che è una spasmodica corsa verso il tempo; segue ‘L’attentato’ in cui il cattivo Krupkin si rifugia in Sicilia.

Le produzioni di The Hawk continuano con ‘La prova’ scritto durante la campagna elettorale americana tra Clinton e Trump (nel mio libro sarà Ilary a vincere le elezioni ndr), prosegue il testo ‘Il raduno’ originale in quanto ambientato in Ossola durante il raduno degli spazzacamini.

Il lavoro ‘La caccia’ prende invece spunto dal tentativo di pace di Obama ed infine ‘La crisi’ che narra una trama in cui le due super potenze saranno sull’orlo di un conflitto atomico. I libri possono esser letti singolarmente, senza aver letto i precedenti.

The Hawk sta già lavorando al suo prossimo lavoro dal titolo ‘La scelta di Krupkin’ che probabilmente uscirà all’inizio del 2020.