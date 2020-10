“Ti amo Italia”: Monte Rosa e Lago Maggiore sui barattoli della Nutella

L’immagine del Monte Rosa è parte integrante della special edition “Ti amo Italia” di Nutella.

Sono trenta i vasetti che faranno immergere i consumatori nella dolcezza di un viaggio che permetterà di visitare virtualmente altrettante località d'Italia, rimanendo comodamente seduti a casa. Per il Piemonte, oltre al Monte Rosa (visto da Alagna ndr) ci saranno anche il Lago Maggiore e le Langhe.

Inquadrando il QR code presente su ogni vasetto sarà possibile vivere un’esperienza di realtà virtuale in grado di presentare il territorio prescelto con la sua storia, la sua cultura, le specifiche peculiarità e godere di video-ricette della tradizione culinaria del paese, rivisitate in chiave Nutella.

Nutella Special Edition Ti Amo Italia è già disponibile sugli scaffali dei punti vendita sia in Italia sia all’estero.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Enit, l’Ente Nazionale del Turismo per valorizzare e promuovere il territorio italiano e diffondere maggiore consapevolezza sulle bellezze naturali del nostro paese.

Queste le Regioni e le località presentate: Valle d’Aosta: Gran Paradiso; Piemonte: Monte Rosa – Lago Maggiore – Langhe; Lombardia: Lago di Como; Veneto: Venezia – Burano; Trentino Alto Adige: Parco Adamello Brenta – Lago di Braies; Friuli Venezia Giulia: Vigneto di Savorgnano – Lago di Fusine; Emilia Romagna: Portici di Bologna; Liguria: Cinque Terre; Toscana: Val d’Orcia; Umbria: Piani di Castelluccio; Marche: Colli di San Severino; Lazio: Civita di Bagnoregio – Monte Circeo – Via Appia Antica; Abruzzo: Gran Sasso; Molise: Cascate di Santa Maria del Molise; Campania: Faraglioni di Capri; Puglia: Alberobello – Roca Vecchia; Basilicata: Matera; Calabria: Arco Magno di San Nicola Arcella; Sicilia: Scala dei Turchi – Stromboli; Sardegna: Arcipelago della Maddalena – Su Nuraxi di Barumini.