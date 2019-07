Tiro a segno, tre titoli regionali per il TSN Domodossola

Ottimi risultati nelle armi corte per il TSN Domodossola al Campionato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta 2019. Campionato conclusosi con l’ultima prova che era in programma al poligono di tiro di Torino, valida per l’assegnazione dei titoli regionali di specialità e categoria. La sezione di Domodossola ha raccolto buoni risultati con la squadra di pistola che ha collezionato il settimo posto e quella della carabina il quinto, ma soprattutto ha fatto bene conquistando ottimi risultati singolarmente. Nella pistola a 10 metri (categoria Allievi),primo posto e titolo di campionessa regionale per la giovanissima Arianna Messina.Nella categoria Master Uomini, secondo posto per Maurizio Cameletti nella specialità della pistola libera a 50 metri e 6° posto nella pistola a 10 metri. Nella carabina a 10 metri nella Categoria Juniores Donne 1° posto e titolo di campionessa regionale per Greta Minniti; nella Categoria Master Donne 1° posto e titolo di campionessa regionale per Lucia Pirazzi; nella Categoria Juniores Uomini 4° posto per Francesco Betteo; nella Categoria Ragazzi 5° posto per Giada Miretti e nalla Categoria Donne 5° posto per Barbara Villiborghi.Ora il TSN è in attesa delle convocazioni ufficiali per i Campionati Italiani che si svolgeranno dal 24 al 28 luglio al Poligono di tiro di Bologna e, in considerazione degli ottimi risultati stagionali, sono già ammesse di diritto le tiratrici ossolane Barbara Villiborghi e Lucia Pirazzi.