Il 25 settembre torna in Ossola l'infermiera simbolo della lotta al Covid Monica Falocchi. Era stata nel mese di luglio in piazza mercato a visitare la mostra “Umano molto umano” dove era esposto il suo ritratto. L'infermiera simbolo della lotta al Covid parteciperà alle 21 con il fotografo Andrea Frazzetta ad incontro all'Unione Montana delle Valli dell'Ossola.

Frazzetta fece la foto all'infermiera un'immagine intensa che ben rappresenta il dramma di quei giorni che ispirò l'artista Barbara Nahmad a fare un ritratto poi esposto a Domo. Frazzetta nelle settimane più drammatiche del Covid 19 ha immortalato i volti del personale medico e infermieristico per la copertina del New York Times Magazine. Ritratti che hanno fatto il giro del mondo e che sono diventati icone della lotta contro il virus. Grazie a questo servizio Frazzetta ha vinto il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo 2020, primo fotografo a ricevere il più importante riconoscimento italiano per chi lavora nell’informazione.

Monica Falocchi, volto di copertina del New York Times Magazine, è capoinfermiera della Terapia Intensiva degli Spedali Civili di Brescia. Durante la serata sarà presente Barbara Nahmad, artista la cui opera Ritratto di un ritratto (COVID-19, Brescia) ha aperto la mostra in corso per Collezione Poscio e Casa Testori. Conduce l’incontro dal titolo “I miei ritratti in prima linea” Giuseppe Frangi, curatore della mostra Umano molto umano 13 ritratti in vetrina inaugurata l'11 luglio che si chiude l'11 ottobre in Casa De Rodis a Domodossola.

Andrea Frazzetta nato a Lecce e cresciuto a Milano dopo la laurea in architettura decide di dedicarsi completamente alla fotografia. Ha realizzato diversi reportage in Sud America, Africa e nell’area Mediterranea. Collabora con importanti giornali come New York Times Magazine, Newsweek, National Geographic, Bloomberg Businessweek e altri. Ha vinto numerosi premi. La Falocchi parlerà della situazione di emergenza di allora e della situazione oggi nelle Rianimazione di Brescia è sotto controllo anche se spiega vi sono ancora ricoverati in rianimazione essendo un centro hub regionale. Durante tutta la durata dell'incontro dovranno essere rispettate le regole vigenti (uso dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento, raccolta dati personali) per evitare la diffusione del Covid 19.

L'ingresso alla sala sarà consentito fino a esaurimento posti. (Informazioni: www.collezioneposcio.it. info@collezioneposcio.it).