Torna in Serie A l’arbitro domese Salvatore Affatato (nella foto con il sindaco Pizzi e con il vice sindaco Tandurella quando venne premiato in comune nell'agosto 2018): dopo l’esordio dello scorso 4 aprile come assistente in un Sassuolo-Chievo di un turno infrasettimanale, è stato nuovamente designato per una partita del massimo campionato di calcio italiano. Alle 15 di domenica pomeriggio, infatti, sarà assistente in Lazio-Udinese, in una terna composta dall’arbitro Di Bello, dall’alto assistente De Meo, dal quarto uomo Camplone, dal Var Mazzoleni e dal suo assistente Paganessi. Un altro passo per la carriera di Affatato, che nell’estate 2018 è stato premiato dal Comune di Domodossola per aver arbitrato l’amichevole tra Juve A e Juve B a Villarperosa, il giorno del primo gol bianconero di Cristiano Ronaldo.