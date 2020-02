Tra i 43 casi positivi, due sono nel Vco

Sono 43 i casi di positività al Coronavirus registrati in Piemonte. Di questi, uno solo è stato confermato dall'istituto superiore di sanità. Gli altri sono in attesa della validazione. E tra questi 43 casi, come riportato in una nota stampa dell'Ansa, due sono nel Vco. I casi sono 35 ad Asti, 3 a Torino, 3 a Novara e appunto 2 nel Vco. I ricoverati sono uno a Torino (all'ospedale Amedeo di Savoia),3 al Cardinal Massaia di Asti e 3 al Maggiore della Carità di Novara. Nessuno è in terapia intensiva.