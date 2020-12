Ultimo giorno di lavoro per Mauro Ferrari alla direzione del Ciss

Nessuna intervista. Preferisce così Mauro Ferrari. Oggi, 29 dicembre, Mauro Ferrari lascia la carica di direttore del Consorzio Servizi Sociali dell’Ossola per andare in pensione. Sarà l’ultimo giorno di lavoro dopo 27 anni alla guida del Ciss dove era arrivato il primo aprile 1993, dopo aver diretto per 10 anni la casa di riposo ‘Teresa Ceretti’ di Villadossola. Anni di lavoro non certo facili in un consorzio alle prese ormai con una gestione ampliata dei servizi e con un bilancio cresciuto in modo consistente. Lascia un Ciss che oggi ha anche una sede definitiva al Badulerio di Domodossola dopo gli anni passati a Pallanzeno.

A Ferrari succederà provvisoriamente Andrea Lux, domese, che già dirige altri due Consorzi in Piemonte: Gattinara e Chivasso.