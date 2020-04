Una web-marathon per il 25 aprile

Presentate in videoconferenze le iniziative per il 25 Aprile. Il Polo del 900, con il sostegno e il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte e del suo Comitato Resistenza e Costituzione, ha deciso di celebrare l’anniversario della Liberazione con una web marathon, in questi giorni condizionati dal coronavirus che impedisce l’organizzazione di eventi pubblici e la partecipazione delle persone. Sabato, dalle 10, con #Torino25aprile, sui siti del Consiglio regionale del Piemonte (www.cr.piemonte.it),della Città di Torino (www.comune.torino.it) e de La Stampa (www.lastampa.it),si potrà seguire la diretta web con letture, musiche e filmati per approfondire la conoscenza di quel momento storico e riflettere sul suo lascito.