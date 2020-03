Uncem e "Compra in Valle": scegliere i negozi del proprio paese sia la regola sempre “

"Uncem ripete da dieci anni che scegliere per la spesa il negozio sotto casa, nel proprio paese, deve essere una regola. Sempre. Anche in questi giorni, ancor più oggi. La necessità di limitare gli spostamenti, di andare meno nei centri commerciali, è il vettore di un nuovo senso culturale, civico, istituzionale di appartenenza ai propri paesi che nelle nostre zone montane vuol dire scegliere il negozio della piazza, l'unico che c'è, multiprodotto e multifunzionale. Si contrastano così l'abbandono, lo spopolamento, la desertificazione. Compra in valle vuol dire compra nel tuo paese, claim che abbiamo sempre sostenuto con Ferruccio Dardanello, Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, con Lido Riba, Presidente Uncem Piemonte, e che rilanciamo oggi con maggiore forza. Non spostatevi e scegliete di comprare nel paese. La valle, la montagna, la comunità vi ringrazia". Lo afferma Marco Bussone, Presidente Uncem.