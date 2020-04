Uncem: nella "fase 2" serviranno modelli economici che partono dalle comunità

Nella "fase 2", nel futuro dei territori post emergenza covid-19, ci dovranno essere nuovi modelli economici, che partono dalle comunità, che esprimono il dinamismo e la forza di comunità. Per un'economia civile radicata e un nuovo welfare. Ne ha parlato in questi giorni, in un webinar promosso da Uncem, il Direttore di Confcooperative Giovanni Teneggi. È uno dei massimi esperti in Italia, animatore instancabile, delle "Cooperative di comunità", nuove forme di impresa multifunzionale perfette per i territori montani e i piccoli comuni. Oltre 150 i partecipanti oggi all'incontro on line voluto da Uncem, a dimostrazione del fortissimo interesse per ruolo e forza della cooperazione di comunità.



Il fenomeno della cooperazione di comunità è in crescita e diffuso sul territorio nazionale, spesso come risposta a sfide e difficoltà nei territori interni e montani. Possedendo una grande eterogeneità di esperienze, le cooperative di comunità nascono per valorizzare aree impoverite o vulnerabili, per ripristinare e salvaguardare beni comuni o funzioni pubbliche, per cogliere opportunità economiche nascoste o programmare processi di innovazione in senso comunitario. Sono così protagoniste della rinascita di servizi negli ambiti più disparati, dal turismo, al welfare, alla cultura o alla produzione agricola, tra i tanti.



"Abbiamo un bisogno profondo di ribadire il legame tra comunità e cooperazione - ha spiegato Giovanni Teneggi - Le cooperative di comunità non fanno in realtà nulla di inedito se non riprendere percorsi di economia sociale e civile in determinate porzioni di territorio. Nascendo in luoghi spesso a forte scarsità di risorse, non fanno che operare una connessione, tra il patrimonio materiale e immateriale, tra cultura, persone, tecnologia e innovazione. Le cooperative che hanno avuto successo negli ultimi anni racchiudono infatti nella loro natura quattro asset fondamentali per il territorio: la storia, la relazione e la comunità, l'ambiente e il territorio, la tecnologia e l'innovazione. Sono dei piccoli laboratori di ricerca sui territori, nascono tutte da esperienze diverse e vivono su esperienze diverse tra loro". Per questo sono così attuali e importanti anche nella rigenerazione dei territori dopo lo shock dell'emergenza sanitaria. Uncem ha raccolto oggi numerose istanze di Amministratori locali e imprese, giovani e non, impegnati nella trasformazione dei loro territori: le cooperative di comunità possono offrire spazi di impegno e azione forte, decisivi, come Uncem ha anche ribadito nei giorni scorsi al Presidente Conte, al capo della task force Colao e al Ministro per le Autonomie, con delega alla Montagna, Francesco Boccia.