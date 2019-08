Va' Sentiero farà tappa a Macugnaga

Va' Sentiero prosegue il suo viaggio nelle Terre Alte dell’Ossola. Dopo la tappa con arrivo ad Antrona, il programma prevede per domani, domenica 18 agosto: Antrona Schieranco → Bivacco di Camposecco: 20 Km; lunedì 19 Bivacco di Camposecco → Rifugio Oberto Maroli al Passo del Moro: 18 Km; martedì 20 discesa dal Rifugio Oberto Maroli a Macugnaga: 9 Km. Il giorno seguente i partecipanti resteranno a Macugnaga dove incontreranno Teresio Valsesia “padre” del “Camminaitalia” prodromo dell’odierno Sentiero Italia, il trekking più lungo del mondo. Alla sera, alle Ore 21.00 presso la Kongresshaus, Sara Furlanetto, Yuri Basilicò e Giacomo Riccobono, ideatori di Va’ Sentiero racconteranno i primi mesi di viaggio lungo il Sentiero Italia: da Muggia, in Friuli a Macugnaga.

Il giorno seguente, giovedì 22 agosto il cammino riprenderà con la tappa Macugnaga → Alagna: 23 Km e da qui verso la Valle d’Aosta per scendere poi lungo gli Appennini, passare in Puglia, approdare in Sicilia, passare in Sardegna, concludendo il viaggio a Santa Teresa di Gallura.

Quasi 7000 Km di sentieri, 350.000 m di dislivello positivo, 370 tappe, 360 comuni. Il Sentiero Italia, da nord a sud, a piedi, lungo l’autostrada verde d’Italia.

Va’ Sentiero è una spedizione collettiva e condivisa in tempo reale: un team di giovani in cammino per raccogliere la voce delle terre alte italiane.

I tre protagonisti ricordano che: “La camminata è aperta a tutti coloro che volessero unirsi a noi, anche solo per una tappa”.