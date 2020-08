Valter Zanetta: ''Favorevole al taglio dei parlamentari

‘’Avendo avuto un’esperienza parlamentare mi sono reso conto che i numeri che componevano il parlamento, soprattutto la Camera, fossero eccessivi. Diventava complicata la partecipazione e spesso nascevano le critiche quando si giustificava il lavoro di così tante persone. Per cui una riduzione dei parlamentari è utile, sia per far funzionare meglio e per il contenimento della spesa. Dunque asseconderò la volontà dei cittadini’’. E’ Valter Zanetta, ex parlamentare, che parla. Interviene dopo le nostre interviste ai tre parlamentari del VCO sul referendum che si terrà a settembre sul taglio delle poltrone alla Camera e al Senato.

‘’La rappresentanza comunque non viene meno - aggiunge Zanetta - . Oggi è nelle mani di capipartito. Se si vuol parlare di rappresentanza allora torniamo alle preferenze, che garantirebbero alle zone periferiche di avere dei rappresentanti. Se ci sarà la modica della legge elettorale - anche se la parte politica in cui mi colloco non ambisce tanto al proporzionale - si potrebbe arrivare alla revisione dei collegi permettendo ad ogni territorio di avere il suo senatore’’.

Poi, conclude: ‘’Io sono d’accordo che il referendum di Renzi non abbia abolito il Senato, perché è giusto avere due Camere, una che controlla l’altra ma che collaborano anche alla formazione delle leggi.