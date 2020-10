Ventidue giorni dopo l'alluvione riapre il ristorante Lago delle Rose

Ventidue giorni dopo l'alluvione del 2 ottobre, con l'acqua alta quasi sue metri a seppellire il locale, ha riaperto ieri il ristorante Lago delle Rose di Ornavasso.

"È quasi un miracolo, ma grazie all'aiuto di tantissime persone, che non finirò mai di ringraziare -ha raccontato il titolare, Paolo Cerutti- ce l'abbiamo fatta. È un messaggio di speranza quello che voglio lanciare a tutti: con tenacia, cocciutaggine, un pizzico di sana follia, a volte le imprese che sembrano impossibili diventano possibili. Il merito lo voglio dare in gran parte a mio figlio, che ha lavorato giorno e notte per operare un restyling del locale. E poi i miei amici e clienti, la gente di Ornavasso, anche i colleghi ristoratori, che non mi hanno fatto mai sentire solo. Oggi è una nuova ripartenza, in un percorso pieno di difficoltà, perché i tempi che stiamo vivendo sono durissimi per tutti. Io posso solo dire una cosa: questa esperienza mi ha reso un uomo migliore. Mi ha fatto capire che il mondo non è cosi brutto come lo immaginiamo e ce lo descrivono: ci sono tante brave persone che credono nel prossimo. E grazie a loro io oggi riapro” ha evidenziato Paolo, commosso insieme alla moglie ed ai genitori.