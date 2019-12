Sono 2317 le aziende confiscate alla mafia in Italia. Lo dice il sito del Ministero dell’Interno che da giorni pubblica un registro con le attività confiscate alla criminalità organizzata.

In Piemonte sono 38, disseminate in tutte le province tranne la nostra: nel Verbano Cusio Ossola non risulta confiscata alcune azienda.