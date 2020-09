Voucher vacanze Piemonte, poche adesioni in Ossola?

Ottimo successo del “Voucher vacanze Piemonte”. Attualmente la Regione Piemonte comunica che “Sono già oltre 16.000 i voucher venduti, che corrispondono, considerando come parametro la camera doppia, a oltre 30.000 turisti e, grazie all’operazione 3x1, a più di 90.000 pernottamenti. Più della metà sono stati già utilizzati”.

Tra i territori in cui si è registrato il maggior numero di voucher venduti vi sono i laghi Maggiore e Orta, le colline Unesco di Langhe, Roero e Monferrato, le montagne cuneesi, oltre a Torino con le sue valli olimpiche.

Il 30% dei turisti che hanno scelto di acquistare il voucher arriva dall’estero, in particolare da Germania, Francia ed Europa settentrionale, il 40% dal Piemonte e il resto dalle altre regioni italiane.



Ma l’Ossola dov’è? L’iniziativa è stata poco recepita dalle strutture del nostro territorio? Basta il pienone fatto registrare quest’estate? Come mai le organizzazioni turistiche ossolane non hanno aderito all’iniziativa?



Ora, visto il successo ottenuto, l’assessorato al Turismo della Regione Piemonte ha prorogato fino alla fine del 2020 la possibilità di acquistare il voucher vacanze (utilizzabile entro il 31 dicembre 2021). L’operazione, inserita nel piano Riparti Turismo lanciato dalla Regione per sostenere il settore turistico dopo i mesi di lockdown, ha uno stanziamento complessivo di cinque milioni di euro di cui due già utilizzati per questa prima trance. Dalla Regione fanno sapere che “Considerata la buona risposta si proseguirà fino all’esaurimento dell’intero budget a disposizione”.